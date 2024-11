Classe 1984, nativo di Carei in Romania, Istvan Kovacs, arbitro designato per la sfida di Champions League di mercoledì sera tra Inter e Arsenal, troverà per la quindicesima volta nella propria carriera una squadra italiana nel proprio percorso da arbitro internazionale. Sarà il terzo gettone coi nerazzurri, che arbitrò lo scorso 20 febbraio in occasione del match vinto a San Siro nell'andata degli ottavi di finale dell'ultima edizione contro l'Atletico Madrid e nel settembre 2021 quando l'Inter fu fermata sullo 0-0 dallo Shakhtar Donetsk.