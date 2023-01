Il nome di Erick Thohir è considerato la figura più appropriata come nuovo presidente della Federcalcio indonesiana. La candidatura del presidente dell'Inter, attuale Ministro delle partecipazioni statali in patria, è caldeggiata da diverse figure istituzionali. Come ad esempio Tsamara Amany, co-presidente dell'associazione giovanile locale B.E.D.A., che afferma: "Thohir ha gestito l'Inter, uno dei club leggendari della Serie A italiana, ed è stato direttore esecutivo della Indonesian Basketball Association.