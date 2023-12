Il Manchester City passeggia sul Fluminense e porta a casa il Mondiale per Club 2023. La formazione di Pep Guardiola non ha lasciato scampo ai brasiliani, travolti 4-0 nella finale di Jeddah: sugli scudi Julian Alvarez, autore di una doppietta, con Phil Foden e un'autorete di Nino a completare il referto marcatori. Alla gioia per la conquista del trofeo che vale la ciliegina sulla torta di un'annata incredibile per gli SkyBlues fa da contraltare però l'apprensione per il centrocampista spagnolo Rodri, uscito anzitempo per un infortunio.

L'eroe della notte di Istanbul è rimasto a terra dolorante dopo uno scontro di gioco piuttosto duro con Alexsander nel corso del secondo tempo. Lo spagnolo ha provato a restare in campo per qualche minuto, ma Guardiola ha preferito non correre rischi con la partita ormai abbondantemente acquisita visto che nel mentre è arrivata la rete del 3-0 e ha preferito sostituirlo con Manuel Akanji.