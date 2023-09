Torna ad occupare ampio spazio nella cronaca la questione relativa a San Siro, impianto decisamente antiquato per gli standard attuali del calcio di primissimo livello ma dal valore storico impossibile da quantificare. Il consigliere del comune di Milano Enrico Federghini - eletto all'interno della lista del sindaco Sala - ha parlato del tema, spiegando innanzitutto come "la riqualificazione del Meazza non è mai stata presa veramente in considerazione perché il business era un altro".

Come riportato da Affari Italiani, anche quando interrogato sulle possibilità di costruire un nuovo stadio di fianco al Meazza e sulle altre ipotesi di nuove costruzioni, il consigliere si è mostrato decisamente scettico: "Sono convinto che i club, alla fine, ritorneranno all'attacco su San Siro, la zona più remunerativa... E parlare di due stadi mi pare un modo per prolungare la sceneggiata delle trattative con le squadre".

Luca Pesenti