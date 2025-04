L'allenatore Giuseppe Iachini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del futuro di Davide Frattesi:

"Frattesi con Conte? E' un giocatore importante, un centrocampista moderno e che sa attaccare la porta avversaria. Ha buona tecnica ed una buona gamba, l'ho allenato al Sassuolo ed all'epoca era un giovane di talento con le giuste qualità. Lo facevo stare con noi in prima squadra insieme a Raspadori e Scamacca.

Frattesi è tra i migliori centrocampisti italiani, è uno di quelli che può arrivare ogni anno in doppia cifra. Puntare sugli italiani è la giusta politica, è giusto valorizzare i nostri prodotti che sarebbe un bene per la nostra nazionale. Frattesi farebbe il titolare in qualsiasi squadra, nell'Inter non lo fa perchè hanno un centrocampo fortissimo".