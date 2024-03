È andata di scena ieri un'Assemblea di Lega in video-chiamata, 'meeting' durante il quale sono stati approvati non solo i "criteri della ripartizione della fetta dei diritti tv legati all’audience delle partite" come fa sapere Tuttosport che parla di complessi algoritmi, alla fine votati all’unanimità, ma anche "la cessione dei diritti tv internazionali della Serie A 2024-27 in altri tre Paesi", ovvero Romania, Malta e Islanda. Venduti inoltre, a Malta e Islanda, non solo i diritti della Serie A ma anche quelli di Coppa Italia e Supercoppa italiana.

"L’obiettivo della Lega resta quello di chiudere intorno a 300 milioni di ricavi dalle emittenti estere all’anno" si legge su TS che poi spiega come per fare un bilancio generale che possa dare indicazioni a proposito del raggiungimento o meno dell'obiettivo occuperà un posto rilevante l’esito delle trattative in corso con gli Stati Uniti, l’ultimo grande mercato ancora aperto nelle negoziazioni globali. "Attualmente le entrate sono pari a 62 milioni all’anno, garantite dalla Cbs che potrebbe mettere sul tavolo un’offerta di rinnovo inferiore dopo aver comprato i diritti decennali della Champions League, un’acquisto che ha drenato parte del budget. Per consentire alla Lega di mantenere la stessa quota potrebbero intervenire Espn oppure la nuova piattaforma streaming frutto della fusione tra Disney, Warner e Fox".