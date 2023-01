Il Napoli prova ad accelerare sulla concorrenza per Azzedine Ounahi. In occasione della trasferta di Milano contro l'Inter, il club azzurro ha mosso altri passi per il centrocampista marocchino dell'Angers con un nuovo incontro andato in scena proprio nel capoluogo lombardo con gli agenti del giocatore: l'offerta della società di De Laurentiis, riferisce Sky Sport, sarebbe di 15 milioni di euro.