Arrivano notizie importanti sul fronte dello scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessié. Come scrive Repubblica nella propria edizione online, l’affare è difficile ma non è fantascienza. Il club blaugrana lo farebbe subito, l’Inter al momento è più scettica ma non ha chiuso completamente la porta all’affare. I due club torneranno a confrontarsi dopo la Supercoppa e Simone Inzaghi avrebbe già dato il proprio placet allo scambio. Resta però un nodo importante: l’Inter valuta Brozovic molto più di Kessié e per questo farebbe lo scambio solo di fronte a un conguaglio a proprio favore. Di contro il Barcellona, visto che l’ivoriano è più giovane di quattro anni rispetto al croato, vorrebbe lo scambio alla pari.