Tajon Buchanan mette altri minuti nelle gambe dopo i mesi complicati per il lungo recupero da un infortunio. L'esterno nerazzurro è entrato in campo al 74' nella vittoria per 3-0 del Canada contro il Suriname, partita valevole per i quarti di finale della Concacaf Nations League.

L'interista ha sostituito Ali Ahmed, i canadesi hanno vinto grazie alla rete di Jonathan David e alla doppietta di Shaffelburg e affronteranno in semifinale il Messico il prossimo 21 marzo.