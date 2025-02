Un solo squalificato tra i calciatori da parte del Giudice Sportivo dopo le partite della 26esima giornata: si tratta del centrocampista della Fiorentina Amir Richardson, fermato per un turno. Per quanto riguarda gli allenatori, invece, sono stati squalificati per una giornata sia Cesc Fabregas (Como) che Paolo Zanetti (Hellas Verona), entrambi già diffidati e ammoniti nel corso dell'ultimo turno di campionato. Il primo salterà la trasferta contro la Roma, lo scaligero non sarà in panchina contro la Juventus.