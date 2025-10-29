Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, è intervenuto su Radio FirenzeViola per presentare la sfida di questa sera dei nerazzurri contro la Fiorentina: "Il fatto dei moduli è più una questione di numeri, poi quello che conta sono gli interpreti. L'Inter giocherà con due punte, Lautaro Martinez e Pio Esposito, i tre difensori dovranno guardare loro e gli inserimenti delle mezzali. Sono due moduli, quello con la difesa a quattro e quello con la difesa a tre, entrambi validi".

Che Inter troverà la Fiorentina? "Un'Inter ferita e arrabbiata, ha bisogno dei tre punti così come la Fiorentina. Sarà una partita difficile per entrambe le formazioni. Tutte e due le squadre hanno ottimi giocatori, mi aspetto una gara aperta, i viola hanno una classifica bugiarda che per i valori di rosa non meritano".