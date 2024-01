"Poco da dire, è una decisione corretta. Entra in ritardo e prende in pieno la caviglia dell'attaccante dell'Empoli". Non ha dubbi Graziano Cesari che, ai microfoni di Sportmediaset, ha commentato con queste parole il rosso rimediato da Milik nei primi minuti della sfida tra Juventus ed Empoli, terminata poi con il risultato di 1-1.