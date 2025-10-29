Francesco Pio Esposito è il giocatore dell’Inter chiamato a presentare la gara di questa sera contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Questa è forse la titolarità più pesante da quando sei all’Inter dopo quanto accaduto in settimana.

“Sicuramente la titolarità è un segnale importante da parte del mister, poi non c’è una maglia da titolare più pesante dell’altra, le chance che mi ha dato il mister è il passato. Poi quello che è successo a Napoli ormai è il passato, abbiamo una grande possibilità per dimenticare la partita scorsa”.

Dzeko è un po’ la tua fonte d’ispirazione, quali caratteristiche sue vorrai portare questa sera per brillare?

“Cercherò di mostrare il più possibile. Ho visto tanti video quando ero piccolo e l’ho visto qui a Milano, non nego che mi ispiro a lui perché mi piace tanto. Gli chiederò la maglia, sicuramente”.