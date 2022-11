Il Sassuolo fa bene contro le formazioni che giocano a uomo grazie al riferimento avanzato. Concetto che il tecnico neroverde Alessio Dionisi ha espresso al termine del match contro la Roma e che spiega ulteriormente nel corso della conferenza stampa della vigilia del match col Bologna: "Ovviamente un singolo può fare la differenza in un contesto di squadra. Quando le squadre hanno modalità a uomo, tante volte con la palla si deve andare a giocare sul riferimento avanzato e se non è bravo a pulire i palloni, la squadra difficilmente può creare situazioni o può uscire da una situazione di possesso giocando, ma questo succede contro squadre che giocano a uomo, si è quasi costretti a giocare sul giocatore più avanzato. Per noi adesso c'è Andrea Pinamonti, ma c'è anche Agustin Alvarez, e loro devono essere bravi in questo. Pinamonti è bravo in questo, deve essere bravo a migliorare tutte le qualità che ha perché può farlo".