È finito dopo nove mesi il progetto triennale che la Juventus voleva imbastire quest'estate con Thiago Motta. La notizia, nell'aria ormai da diverse ore, è diventata ufficiale: il club bianconero ha comunicato di aver definitivamente sollevato dall'incarico di allenatore l'ex centrocampista dell'Inter, dopo le ultime, mortificanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina e più in generale dopo un cammino che non ha rispecchiato per nulla le attese.

Con la consueta formula di rito, la Juventus "ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro".Scelto già il nuovo allenatore: sarà Igor Tudor, atteso in serata a Torino e che domani dirigerà il primo allenamento alla Continassa.