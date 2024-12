Lazio-Inter, Monday Night della 16esima giornata di Serie A, è la classica partita da tripla. A dirlo è Cesar, doppio ex della sfida: "Sarà una bellissima partita, aperta a tutti i risultati - le sue parole a LaLazio.com -. Sento dire che sarà un esame per i biancocelesti, ma quanti esami deve ancora superare questa squadra? Ripeto: ha battuto due volte il Napoli, è andata a vincere in Olanda con l'Ajax…".

Lunedì sera, sulle rispettive fasce, correranno due top nel ruolo come Tavares e Dimarco, giocatori speciali per diversi motivi secondo Cesar: "Mamma mia, parliamo di due giocatori fortissimi, che possono cambiare la partita da un momento all’altro. Le caratteristiche sono diverse e giocano anche con due schemi agli opposti. Difficile scegliere, diciamo che dipenderebbe dal modulo. Me la cavo così", ha concluso col sorriso il brasiliano.