Intervistato dal Telegraph Sport, il presidente dell'Uefa, Aleksandar Ceferin ha parlato anche delle possibili sanzioni al Manchester City per le accuse rivolte dalla Premier League in merito a presunte violazioni in termini economici.

Ceferin non ha commentato la vicenda in sé, ma ha ribadito la posizione espressa dall'Uefa dopo le indagini di quattro anni fa. "Sappiamo che avevamo ragione - ha detto - A volte si vince una causa che si è sicuri di perdere e avolte il contrario. Bisogna solo rispettare la decisione del tribunale. Non parlo del caso in Inghilterra, ma credo che la decisione del nostro organo indipendente fosse giusta".

Il City fu squalificato per due anni dalle competizioni europee ma il Tas di Losanna ribaltò la sentenza e inflisse solo una multa da 10 milioni di euro per mancata cooperazione nelle indagini.