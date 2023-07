Con l'arrivo di Lazar Samardzic l'Inter completerà un centrocampo di livello impressionante. Questa è la convinzione espressa da Benoit Cauet ai microfoni di Calciomercato.com: "Samardzic è giocatore di altissimo livello, l’ha dimostrato all’Udinese. Tecnicamente forte, molto abile, offrirà alla squadra di Simone Inzaghi parecchie opportunità sul piano qualitativo. Il centrocampo nerazzurro si sta delineando come il più forte e completo della serie A. Aspettiamo di vedere la fine del mercato, ma è chiaro che nel bilancio acquisti-cessioni della mediana, l’Inter ha fatto un evidente salto di qualità. Come nessun altro. Oggi è il club che in Italia si è rinforzato meglio, sta realizzando un mercato intelligente, razionale. La squadra di Inzaghi oggi è la squadra migliore. Se è arrivata in finale di Champions è perché aveva un gruppo già formato, equilibrato. Forte in ogni reparto. Mancano ancora il portiere ed un attaccante, ma intanto oltre a grandi centrocampisti incursori è arrivato un giocatore di grande potenza e talento come Marcus Thuram”.

Cauet si dice convinto che Simone Inzaghi non cambierà una virgola delle sue certezze tattiche: “La forza di questo allenatore è sempre stata la sua stabilità tattica. Non penso cambierà modulo, la parte tattica è già stata assimilata. Qualche variazione più probabilmente si vedrà solo a partite in corso. Credo l’Inter voglia creare un sistema di competizione. La concorrenza interna di solito fa bene. Cinque cambi, stagione lunga: non vedo controindicazioni. La società si è mossa cercando alternative, non riserve, in ogni ruolo. Tutti faranno la loro parte. Come. E se poi oltre alla punta e al portiere arrivasse anche il fortissimo…".