Daniele Orsato sta seriamente valutando la proposta per diventare dirigente in Arabia Saudita. Ne scrive oggi il suo ex collega Gianpaolo Calvarese su Tuttosport. "Pochi mesi fa si cominciava a vociferare della possibilità dell’arbitro veneto di trasferirsi nel golfo persico e le molte direzioni nel campionato saudita e in quello emiratino da gennaio in avanti erano un indizio piuttosto chiaro - afferma - Se Orsato accettasse l’offerta, sarebbe una vera sconfitta per l’Aia. Orsato è un patrimonio che non possiamo perdere, e per questo auspico l’intervento della Figc o della Lega Serie A perché impedisca questo esito. Orsato, nonostante i suoi quarantotto anni, è ancora un punto di riferimento in un movimento nel quale anche i giovani più promettenti continuano a non convincere".

"Orsato - dice ancora Calvarese - potrebbe guadagnare circa il doppio di quanto percepisce oggi in Italia, eppure le sfumature di questo “trasferimento” non sarebbero solo economiche ma anche politiche. Alle spalle del presidente e del designatore, che restano comunque figure di riferimento, nell’Aia si agitano quelle che in politica si chiamerebbero “correnti” e che nell’arbitraggio sono le sezioni, le quali purtroppo governano le votazioni con l’obiettivo di esprimere il numero 1 dell’associazione".