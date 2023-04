"L’Inter deve fare una gara attenta senza star lì a far giocare il Benfica". Ospite sulle frequenze di TMW Radio, Ivano Bordon, ex portiere nerazzurro, ha letto così a livello tattico la gara di ritorno dei quarti di Champions League, in programa stasera a San Siro. "L’Inter andrà con la testa giusta in campo e farà risultato", ha assicurato l'Hall of Famer della Beneamata. Prima di abbandonarsi a un ricordo amaro legato alla Coppa dei Campioni: "Rigiocherei la finale contro l’Ajax del 1972 contro Cruijff. Mi scontrai con Lele Oriali e lasciai lì la palla a loro che segnarono. Ce n’è una che non rigiocherei, che è quella col Borussia Moenchengladbach, perché ho parato un rigore. Il ricordo dell’avvocato Prisco che riuscì a farci rigiocare quella gara è ancora vivo".

Chiosa dedicata ai portieri delle due milanesi: "Onana è un buon portiere, ha una grande esplosività fisica e mano a mano si sta adattando al nostro campionato. Ha dei margini di miglioramento su alcuni aspetti tecnici, ma lo vedo già migliorato rispetto alle prime partite. Maignan è più completo di Onana, è un po’ più tecnico, non so se sia il più forte del mondo. È di un livello di poco più alto del camerunese, se penso al posizionamento e alle chiusure dello specchio".