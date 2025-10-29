"Il campionato è lungo, sappiamo bene che ogni partita è importante e siamo contenti. Io personalmente penso di aver fatto una buona partita, posso sempre migliorare ma per me è un nuovo ruolo. Sono sempre contento di giocare e aiutare la squadra", ha detto Yann Bisseck a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 di questa sera contro la Fiorentina.

Cosa cambia in questo nuovo ruolo?

"È molto differente. In fase offensiva devo stare dietro e dare un po’ di copertura alla squadra, perché vogliamo giocare con la linea un po’ più alta. Che è un bene per me, perché devo stare concentrato novanta minuti. Per essere la prima, penso sia andata bene".