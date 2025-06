"Trattenere un calciatore a cui un altro club offre più soldi di ingaggio e la prospettiva di giocare la Champions diventa difficile. Ma dopo due stagioni importanti, a prescindere dal mercato che verrà fatto in estate, anche il prossimo anno mi aspetto un Bologna protagonista". Fabio Bazzani parla così al Resto del Carlino riguardo alla possibilità che i felsinei possano cedere pedine importanti come Beukema, Lucumì e Ndoye, i primi due accostati anche all'Inter.

"Direi che la prospettiva di perdere entrambi (Beukema e Lucumì, ndr) è l’opzione più pessimistica. Partiamo dal presupposto - dice Bazzani - che in questi anni il Bologna ha dimostrato di saper scegliere adeguatamente, e altrettanto adeguatamente sostituire, i suoi calciatori più importanti. Resta il fatto che perdere sia Beukema che Lucumi vorrebbe dire perdere certezze importanti".

In compenso si parla del possibile arrivo di Dzeko. "Se il tema è la ricerca di una terza punta centrale io non ne faccio una questione di anagrafe: giovane o esperto cambia poco, l’importante è che sia competitivo. In questo caso dev’essere bravo un dirigente, o un allenatore, a guardare negli occhi il ragazzo e capire se a quell’età ha ancora le motivazioni e lo spirito necessari per affrontare questa nuova avventura. Se la risposta è sì non c’è dubbio che un calciatore come Dzeko rappresenti un valore aggiunto".