Javier Mascherano, ct della selezione olimpica dell'Argentina, ha diramato nella notte la lista dei convocati per gli imminenti Giochi di Parigi. Una lista dalla quale manca Lionel Messi, atteso come possibile fuoriquota, e dove non figura nemmeno Valentin Carboni, al momento impegnato con la Seleccion maggiore in Copa America. Ci sarà invece Julian Alvarez, mentre l'unico rappresentante della Serie A sarà Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina.