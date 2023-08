L'agente francese Gregoire Akcelrod, attuale responsabile per l'Al-Ahli dell'organizzazione della pre-season, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia per analizzare il fenomeno arabo nel calcio e le ripercussioni per i club europei in particolare.

Gregoire, ci spiega questo esodo improvviso verso l'Arabia Saudita?

"La novità assoluta è questa nuova strategia con la quale vengono attratti calciatori ancora in buona età per giocare ad alto livello. Noi abbiamo già preso Saint-Maximin che ha 26 anni, Firmino che ne ha 31, Mahrez 32, Mendy 31: possono garantire ancora 3-4 anni a grande livello".

Cosa sta accadendo nel calcio?

"Penso che il club europei non siano capendo cosa sia accadendo in Arabia Saudita questa estate. C'è chi compara questa situazione alla Cina di qualche anno fa. Questo rende l'idea di quanto gli europei siano sottovalutando la cosa".

Cosa comporterà nei prossimi anni?

"Penso che per la prima volta nella storia stia cambiando una situazione in particolare: le prime cinque leghe di calcio per livello qualitativo sono sempre state tutte in Europa. Ora invece il campionato Saudita scalerà le gerarchie entrando magari prima nella top-10, poi nella top-5 e così via. Il livello della Premier League è ancora altissimo, ma è in atto una vera e propria rivoluzione nel calcio".

Prendiamo, per esempio, Lukaku. Cerca un nuovo club in attesa della Juventus. Pensa che anche lui possa scegliere il vostro campionato a dispetto, per esempio, dell'Italia?

"Sì: non esagero a dirvi che il 99% dei giocatori europei, ora, vorrebbe venire qui. Vedendo il livello come si è alzato, tutti vogliono unirsi. Non dico il 100% perché ci sono poche eccezioni: l'unico che sappia io che ha rifiutato di farlo quest'estate è stato Mbappé, per il Real Madrid".