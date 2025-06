Nel corso dell'intervista rilasciata a The Italian Football Podcast, Christian Vieri ha detto la sua anche sul Mondiale per Club prevedendo un futuro radioso: "Penso che diventerà un grande torneo, e penso che sia già diventato grande come la Champions League e dura soltanto un mese. Penso che le squadre che parteciperanno vorranno vincere perché ci sono in palio 120 milioni di dollari per la squadra vincitrice del Mondiale per Club. Per questo penso sia già grande come la Champions League perché, come sapete, un sacco di club in Europa così come in tutto il mondo si ritrovano ad affrontare problemi economici".

Vieri poi sottolinea: "Vincere questo torneo significherebbe respirare almeno un po’, e quando la FIFA realizza un torneo, chiunque vorrebbe partecipare”.