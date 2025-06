Lega Serie A ha ufficializzato, dopo varie indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, il tabellone della Coppa Italia 2025-2026. Torneo che prenderà il via i prossimi 9 e 10 agosto con il turno preliminare che coinvolgerà i club di Serie C e le neopromosse in Serie B. L'Inter, che partirà direttamente dagli ottavi di finale, entrerà in scena a dicembre, nello specifico il 3 o il 17. La sua prima avversaria uscirà dal seguente lotto di partite:

TURNO PRELIMINARE: Avellino-Audace Cerignola

TRENTADUESIMI: Verona-Vincente Avellino-Audace Cerignola; Venezia-Mantova

SEDICESIMI: Vincenti delle gare dei 32isimi.

Le altre teste di serie nella parte del tabellone dei nerazzurri sono la Roma, possibile avversaria ai quarti di finale, la Fiorentina e il Napoli. La finale è in programma mercoledì 13 maggio 2026. Puoi consultare il bracket completo cliccando sul seguente LINK.

