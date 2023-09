Dopo due anni abbondanti, l'AIA ha scelto l'arbitro Rosario Abisso per dirigere una partita dell'Inter, ospite della Salernitana all'Arechi per la settima giornata di Serie A. Il fischietto di Palermo non si cura di questa curiosa statistica e dirige la partita con polso fermo, non sbagliando le decisioni più importanti, anche perché sempre ben posizionato nei pressi del pallone. Ecco gli episodi da moviola:

2' - Calhanoglu tampona Bohinen ai bordi dell'area interista, arriva inevitabile il fischio di Abisso che dà ragione all'attacco.

11' - Nell'area della Salernitana, sul cross di Sanchez, Gyomber anticipa Thuram di testa: vede bene l'assistente che assegna il corner all'Inter.

14' - Dumfries ruvido su Gyomber: solo fallo per Abisso, l’ammonizione sarebbe stata eccessiva visto il metro adottato.

17' - Contatto sospetto nell'area della Salernitana: Gyomber va a contrasto con Thuram, Abisso lascia correre perché, a suo giudizio, non ci sono gli estremi per assegnare un calcio di rigore per l'Inter. Il rapido check con la sala VAR conforta la decisione dell'arbitro centrale. Il contatto c'è ma la decisione sembra corretta.

25' - Calhanoglu si allunga la palla e va dritto su Legowski con una scivolata spericolata: l'arbitro, senza esitazioni, si dirige verso il turco ed estrae giustamente il primo giallo del match. Il piede dell'ex Milan è basso, il ginocchio piegato, quindi il cartellino rosso non è un'opzione da regolamento.

30' - Daniliuc entra pulito, prendendo solo la palla, nel duello con Carlos Augusto. L'azione della Salernitana prosegue e viene conclusa da un tiro fuori di poco di Castanos.

33' - Cabral sgambetta Barella sulla sua trequarti: Abisso, sempre vicino all'azione, valuta bene. Poi segnala correttamente l'offside di Acerbi sulla punizione successiva battuta da Sanchez.

40' - Scontro Dia-Dumfries a palla lontana: Abisso interrompe l'azione della Salernitana fischiando contro l'attacco.

42' - Thuram decolla sulla schiena di Gyomber nel tentativo di arrampicarsi per colpire verso la porta il cross di Dumfries: netta la scorrettezza del francese.

44' - Lovato vince lo spalla a spalla con Thuram nell'area di rigore dei padroni di casa: il francese va giù, Abisso lascia giustamente correre.

47' - Collisione Acerbi-Castanos a palla lontana: Abisso vede un fallo di sfondamento del centrale di Inzaghi, e anche qui ha ragione.

SECONDO TEMPO -

50' - E' regolare il rientro difensivo di Barella su Dia: Abisso, ancora molto vicino all'azione, indica la palla.

60' - Cabral non riesce a frenare la corsa e sbatte contro Barella: scatta il giallo matematico per il giocatore della Salernitana.

61' - Pavard vorrebbe un corner per il tocco di Bohinen. Restano i dubbi, forse c'è stato un tocco successivo del francese.

62' - Valido il gol dell'Inter. Tutto buono: Thuram duetta con Lautaro, poi va via sulla fascia e mette in mezzo per il Toro che, in posizione regolare, beffa Ochoa con un tocco sotto.

66' - Legowski batte Sommer sul tocco di Martegani, ma in posizione di offside. Il VAR annulla l'1-1: giusto così.

69' - Placcaggio di Gyomber ai danni di Lautaro fuori dall'area dei padroni di casa: dubbio sulla chiara occasione da rete, per Abisso la posizione di Lovato in mezzo all'area salva lo slovacco dall'espulsione diretta. Solo giallo.

78' - Regolarissimo il raddoppio di Lautaro, che da centro area mette dentro il pallone dopo una triangolazione ampia con Barella.

84' - Thuram va giù in area dopo un corpo a corpo con Lovato: questa volta Abisso indica il dischetto assegnando un rigore all'Inter. Che ci sta.

89' - Nulla da segnalare sul quarto gol di Lautaro.