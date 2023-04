51' - Bastoni contrasta al limite dell’area Giacomo Bonaventura in maniera irregolare, il difensore interista colpisce sulla caviglia l’avversario prima che Gosens, poco dopo, spedisce in calcio d’angolo. L’arbitro lascia correre ma erroneamente: il tocco c’è ed è irregolare.

43' - Cross di Lukaku per Gosens, che aveva appena chiamato palla da centro area, ma il tedesco cade dopo un leggero contatto con Dodo, contatto che Maresca ha visto e deliberatamente ignorato. Il brasiliano colpisce con una leggera gomitata l’ex Atalanta, ma il tocco non è invalidante, giusta la lettura dell’arbitro.

22' - Grande azione di Mkhitaryan che impensierisce Terracciano che però prima lo mura poi, in uscita, sul rimpallo lo costringe al tiro da posizione defilata e l’ex Roma che non trova la porta: giusta la lettura dell’arbitro sulla partenza dell’armeno, tutto regolarissimo.

52' - Tutto regolare nell’azione da gol della Fiorentina sottoscritto da Bonaventura.

57' - Punizione a favore della squadra di Inzaghi dai venti metri dopo un contrasto tra Castrovilli e Lukaku: giusta la decisione di Maresca che fischia fallo ed estrae il cartellino ai danni del 10 di Italiano.

58' - Trattenuta di Igor su Lautaro, che tenta di girarsi in area per agguantare un pallone servito da Lukaku di tacco, ma la trattenuta, seppur leggera, del brasiliano può essere considerata invalidante per l'argentino che non può andare con libertà sul pallone. Non per Maresca però che fa cenno a Lautaro di rialzarsi: il VAR non interviene e conferma la decisione di campo del direttore gara.

70' - Il fischietto di Napoli interrompe l’azione di Lautaro, in corsa verso la porta, per un fallo precedente su Milenkovic del duo Lauti-Dumfries: decisione corretta.

74' - Tentativo di pareggio sottoscritto da Bellanova che sul cambio di gioco di Dumfries si lancia su un pallone ghiottissimo ma prima Terracciano dice di no, poi Milenkovic spazza in rimessa laterale. Immediatamente dopo check veloce su un possibile tocco sull’ex Cagliari, ma non esiste nessun tocco e l’azione fa avanti. C’è il fuorigioco dello stesso Bellanova, immediatamente dopo, giusto fermare l’azione.

77’ - Ammonito Brozovic dopo un brutto fallo del croato su Biraghi.

78' - Fallo a centrocampo di Amrabat su Bellanova in corsa, anche in questo caso la decisione di Maresca di fischiare e ammonire è corretta.

93' - Altro giallo per l’Inter: ammonizione rimediata, giustamente, questa volta da Francesco Acerbi che falcia l’avversario con eccessiva vigoria.

