È Gianluca Manganiello l'arbitro scelto per dirigere Inter-Empoli, match valido per la 36esima giornata di Serie A. Il fischietto della Sezione di Pinerolo ha come assistenti Berti e Galetto, con Marini quarto uomo. Al VAR c'è Banti, il suo assistente è Zufferli. Gli episodi più rilevanti accadono nei primi 45' e Manganiello non prende le decisioni corrette: prima assegna un calcio di rigore all'Inter per presunto fallo di Parisi su Barella e viene salvato dal VAR, poi non concede un altro penalty ai nerazzurri per un intervento al limite di Bandinelli sullo stesso centrocampista. Giusto annullare il 2-0 dell'Empoli con l'aiuto dell'assistente, ma sono tante le imprecisioni in tutta la direzione di gara.

3' - Fiamozzi sgambetta volontariamente Calhanoglu, che l'ha superato in mezzo al campo e punta alla verticalizzazione: Manganiello si limita a fischiare il calcio di punizione.

10' - L'Empoli raddoppia con Zurkowski, che buca Handanovic sull'assist di Pinamonti: Manganiello annulla la rete per fuorigioco iniziale dell'ex attaccante dell'Inter, in offside sul tiro di Stulac deviato da Perisic. Il croato si oppone al tiro ma non effettua una giocata e quindi non sana la posizione del 99 dei toscani. La decisione è confermata dopo il check con il VAR.

14' - Barella centra il palo dopo il tocco di Dumfries: all'inizio Manganiello lascia giustamente correre l'azione, poi riparte con un calcio di punizione a favore dell'Empoli per fuorigioco del centrocampista.

22' - Dumfries va al tiro-cross, con la palla sporcata prima da Romagnoli e poi da Vicario: Manganiello non vede nessuna delle due deviazioni e concede rinvio dal fondo.

23' - Brozovic serve Barella in area di rigore, con il centrocampista dell'Inter steso da Parisi: all'inizio Manganiello fischia il penalty, poi cambia decisione dopo il richiamo del VAR e la visione delle immagini al monitor. Il primo a toccare la palla è l'interista, poi il terzino dell'Empoli è bravo ad intervenire sul pallone per poi franare subito dopo sul giocatore nerazzurro. Giusto revocare il calcio di rigore.