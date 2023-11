È Simone Sozza l'arbitro designato per dirigere Atalanta-Inter, match valido per l'undicesima giornata di Serie A. Il fischietto di Seregno è coadiuvato da Di Iorio e Bercigli, mentre è Giua il quarto uomo della gara. Massimiliano Irrati è l'addetto alla sala VAR, mentre a Maggioni è stato affidato l'AVAR. Prestazione ancora una volta da rivedere quella del direttore di gara nato a Milano che lascia parecchi dubbi sull'azione che portato al gol dell' Atalanta, dubbi che, fortunatamente, non lo assalgono sul rigore che porta alla rete del vantaggio dell'Inter: l'intervento di Musso non lascia spazio a congetture. Giusto l'offside segnalato dal guardalinee sul primo gol di Lautaro. Di seguito tutti gli episodi da moviola del match:

6' - Calcetto di Mkhitaryan su Scalvini durante uno scontro a centrocampo. Sozza fa correttamente proseguire, esattamente come poco dopo quando Barella subisce un colpo da Koopmeiners.

23' - Contrasto tra Kolasinac e Dimarco al limite dell'area nerazzurra che ferma l'italiano in corsa verso la porta. Sozza lascia, correttamente, proseguire tra le proteste dell'interista che però perde il terreno non per colpa dell'avversari.

26' - Giusto il giallo sventolato a De Roon dopo che l'olandese ha fermato in scivolata Calhanoglu in corsa. L'olandese sfioda il pallone, prendendo le gambe dell'avversario.

34' - Intervento piuttosto sporco di Kolasinac su Thuram: l'atalantino colpisce il francese sulla caviglia. Corretta la lettura del direttore di gara che ammonisce il bosniaco.

36' - Il giallo appena ricevuto non spaventa il difensore numero 23 dell'Atalanta: commette ancora un fallo su Darmian. Sozza fischia giustamente punizione a favore della squadra ospite.

38' - Uscita felinica di Musso su un lanciatissimo Darmian, in fuga verso la porta dopo essere stato innescato da Calhanoglu. Il portiere argentino travolge male l'esterno nerazzurro, appena entrato al posto dell'infortunato Pavard: rigore indubbio.

45' - Pestone involontario di Djimsiti sulla testa di Nicolò Barella, già a terra dopo uno sgambetto rimediato dal sardo al limite dell'area, ritenuto ininfluente da Sozza. Anche in questo caso, l'intervento del giocatore orobico avrebbe dovuto essere sanzionato.

54' - Lautaro spizza di testa in porta alle spalle di Musso, un gran tiro dalla distanza di Acerbi, ma l'argentino è in posizione di offside. Giusta la lettura del guardalinee che non si è lasciato beffare dalla presenza di Ruggeri: il diez interista è avanti, seppur di pochissimo (mezza gamba), rispetto al difensore orobico.

62' - Lookman fa incursione in area dalla destra, scippando il pallone dai piedi di Dimarco che però viene disequilibrato proprio dal nigeriano che lo bracca leggermente al limite dell'area prima di sbarazzarsene e mettere in mezzo per Scamacca che poi segna il gol dell'1-2. Secondo Sozza è tutto regolare al netto dei dubbi e delle proteste. Il VAR non può intervenire, visto che si tratta di una chiara decisione di campo.

64' - Sgambetto di Mkhitaryan su Lookman, corretto il fischio del direttore di gara.

66' - Palese tocco di mano di De Roon su un lancio di Nicolò Barella: l'arbitro giustamente non ammonisce poiché non si tratta di un'azione da rete.

85' - Altra ammonizione per l'Atalanta: Sozza estrae il giallo ai danni di Toloi per delle palesi proteste per un corner inesistente. Ma grazia inspiegabilmente Ederson che rifila una stangata sugli stinchi a Calhanoglu.

89' - Primo giallo per l'Inter, rimediato da Dumfries per trattenuta su Muriel che stava per scappare sulla fascia per tentare l'incursione verso la porta di Sommer. Giusto l'intervento del direttore di gara.

92' - Dea che rimane in dieci per una palese trattenuta di Toloi, già ammonito, su Alexis Sanchez pronto a guizzare verso la porta: corretto il giallo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!