È Davide Massa l'arbitro designato per dirigere Atalanta-Inter, big match della 29esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Imperia ha come assistenti Carbone e Meli, con Sozza quarto uomo. In sala VAR c'è invece Marco Di Bello, coadiuvato da Marini. Massa applica per tutta la gara un metro di giudizio molto permissivo e fischia poco o nulla (spesso esagerando), ma si smentisce nell'episodio del gol annullato a Lautaro: il contatto tra l'argentino e Djimsiti è troppo lieve per poter essere considerato falloso. Nella ripresa si scatena con i cartellini e sventola due rossi.

4' - Barella prova la percussione a destra e finisce a terra dopo un duello fisico con Lookman: Massa non ravvisa alcun fallo e lascia andare avanti l'azione, facendo intuire il metro di giudizio permissivo che applicherà durante la gara.

27' - Hien interviene in maniera aggressiva e con il piede alto su Calhanoglu che ha già giocato palla: Massa fischia punizione per l'Inter ma non ammonisce il difensore dell'Atalanta.

37' - Thuram scappa via sulla corsia di sinistra, Kolasinac lo ferma con un fallo di ostruzione: Massa lascia correre. Decisione sbagliata, nonostante il metro permissivo utilizzato.

39' - Bellanova atterra Dumfries e poi protesta con Massa per il fallo fischiato: ammonzione per il laterale dell'Atalanta.

58' - Lautaro rifila un pestone a Djimsiti che resta a terra dolorante, Massa fa correre anche in questo caso applicando giustamente la regola del vantaggio.

72' - L'Inter trova il raddoppio con Lautaro, che poco prima di andare in rete sembra disinteressarsi del pallone e tocca in maniera lieve Djimsiti con una spallata: Massa fischia il calcio di punizione e vanifica l'azione del gol dell'Inter. La valutazione dell'intesità è di campo e il VAR non può intervenire, ma il contatto è marginale e fischiare il fallo appare eccessivo, specie per il metro usato per tutta la partita: il difensore dell'Atalanta si lascia andare con troppa facilità non appena sente il contatto.

77' - L'Atalanta protesta per un calcio di rigore, ma questa volta Massa vede bene e il VAR conferma: Acerbi intreviene in maniera regolare toccando prima il pallone e poi Samardzic per una mera questione di dinamica.

79' - Bastoni trattiene De Ketelaere e blocca la ripartenza dell'Atalanta: corretto il giallo per il difensore dell'Inter, che era diffidato.

81' - Ederson viene espulso per due gialli nel giro di pochi secondi: il primo arriva per le proteste dopo un fallo non fischiato, il secondo dopo un evitabile applauso polemico rivolto a Massa. Grossa ingenuità del centrocampista dell'Atalanta e decisione inevitabile dell'arbitro.

86' - Pavard scalcia e trattiene Maldini in mezzo al campo per non farlo ripartire: giallo anche per il difensore dell'Inter.

89' - L'Inter segna il 2-0 con Lautaro, Gasperini protesta contro il quarto uomo tornando sull'episodio dell'espulsione di Ederson: Massa espelle il tecnico dell'Atalanta.

95' - Bastoni, già ammonito, tocca Maldini da dietro e si becca il secondo giallo, venendo quindi espulso: l'intervento non è cattivo, però interrompe l'azione dell'Atalanta. Sulla decisione (probabilmente) incide la somma di infrazioni del difensore dell'Inter durante la partita.