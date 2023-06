Attraverso un comunicato ufficiale, il Magdeburgo uffiacilizza l'arrivo di Andi Hoti. "Il 20enne difensore era sotto contratto con l'Inter ed era stato ceduto in prestito all'SC Freiburg II la scorsa stagione", si legge.

Otmar Schork, direttore sportivo del club tedesco, sottolinea che con Hoti stanno "ottenendo un giocatore molto ben allenato che vuole fare il passo successivo con il nostro club. Ha il potenziale per affermarsi anche in 2a divisione. Il trasferimento era in atto da tempo, ma richiedeva comunque un accordo formale, che ora ha avuto luogo". Positivo anche il commento del tecnico Christian Titz: "Andi è un difensore centrale giovane e di talento che ha una buona velocità e forza nei contrasti", le sue parole ai canali ufficiali della società.