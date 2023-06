Marcus Thuram era atteso due ore fa nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione per apporre le firme sul contratto che lo legherà all'Inter. Secondo quanto filtra i legali del giocatore stanno approfondendo in questi minuti il contratto. La firma potrebbe arrivare in serata, o anche domani. Dopo il via libera definitivo dei rappresentanti legali del calciatore.