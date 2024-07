La storia tra Pio Esposito e lo Spezia potrebbe non essere finita, al contrario per il gioiellino 2005 di proprietà dell'Inter potrebbe aprirsi un nuovo capitolo nel club ligure. L'attaccante, tornato in nerazzurro grazie al contro-riscatto esercitato dai meneghini, non sembra indirizzato a restare a Milano e secondo CittàdellaSpezia.com, che torna ad accendere i rumors degli scorsi giorni, è piuttosto probabile che il suo futuro sia ancora in bianconero.

L'apprezzamento di Luca D’Angelo potrebbe essere la chiave per il ritorno agli aquilotti: il lavoro e il percorso di crescita fatti nella passata stagione fanno sperare e pensare bene per il domani, motivo che potrebbe spingere le parti a dare continuità a quanto iniziato lo scorso anno.

