L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato così alla stampa a margine del ritiro di Ponte di Legno, parlando anche del futuro di Carlos Augusto, oggetto del desiderio dell'Inter: "In questo momento non ci sono trattative in corso per la sua cessione. Credo che meriti grandi palcoscenici perché è uno degli esterni più forti d'Europa. Se ne abbiamo parlato? Parlare si parla sempre, altrimenti come si passano le giornate... Se c'è una cosa che non manca nel calcio è parlare, ma dal parlare al chiudere l'operazione ce ne vuole".