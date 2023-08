Valentino Lazaro è pronto alla sua nuova avventura al Torino. Il laterale austriaco, come testimoniato dagli scatti di Gianlucadimarzio.com, è arrivato pochi minuti fa all'Istituto di Medicina dello Sport del capoluogo piemontese dove ha iniziato le visite mediche di rito che anticipano la firma sul contratto. Lazaro lascia l'Inter e sposa in granata a titolo definitivo in cambio di 4 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.