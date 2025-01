Dopo i rumors dei giorni scorsi che allertavano i tifosi del Lucerna parlando di un possibile addio a gennaio dell'ex capitano dell'Inter Primavera, Aleksandar Stankovic, arrivano smentite da parte di Matteo Moretto su X: non è previsto alcun cambio di squadra a gennaio per il centrocampista figlio d'arte.

Il serbo classe 2005 proseguirà la sua stagione nel club elvetico scelto l'estate scorsa che ritiene il giovane nerazzurro una pedina importante della rosa di Mario Frick. L’Inter continua a monitorare il suo percorso a distanza.

