Filip Stankovic è uno dei portieri più contesi sul calciomercato. L'estremo difensore di proprietà dell'Inter, reduce dall'esperienza in prestito alla Sampdoria, è stato al centro dei discorsi negli ultimi giorni con il Venezia (oltre ad Oristanio e Tessmann).

Secondo quanto riportato dal sito Gianlucadimarzio.com però anche il Bari in queste ore sta spingendo per Stankovic. Il club biancorosso di Longo è alla ricerca di un portiere titolare in vista della prossima stagione.