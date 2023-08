Continua la convulsa ricerca del Bayern Monaco per il sostituto di Benjamin Pavard, prerogativa senza la quale il club tedesco non lascia partire il francese, promesso sposto dell'Inter. Attualmente i nomi più caldi continuano ad essere quello di Trevoh Chalobah e Pierre Kalulu, entrambi disposti el trasferimento in Baviera. Differentemente da quanto circolato nelle scorse ore, continuano i contatti tra la dirigenza tedesca e l'entourage di entrambi i calciatori, come riferisce Sport1, ma tutto dipende dalle società di appartenenza e dall'eventuale sì al prestito con opzione di riscatto.