Per l'Inter è Lazar Samardzic il colpo più vicino alla chiusura. Secondo Sport Mediaset l'ultimo incontro con l'Udinese ha sistemato gli ultimi dettagli, con la fumata bianca definitiva attesa a ore. "Alla famiglia Pozzo andranno 4 milioni di euro per il prestito, più altri 16 (oltre ai bonus) per il riscatto obbligatorio e il cartellino del promettente Giovanni Fabbian, lo scorso anno protagonista con la Reggina in Serie B", conferma SM nel suo sito. Per il calciatore è invece pronto un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione.