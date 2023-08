Joaquin Correa è ad un passo dal lasciare l'Inter. L'argentino è vicinissimo al Marsiglia che per assoldare l'ex Lazio ha imbastito una trattativa sulla base del prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 13 milioni che diventerebbe obbligo nel caso in cui la squadra francese dovesse centrare la qualificazione in Champions League.

In quel caso i nerazzurri farebbero ai francesi uno sconto di due milioni, fissando l'eventuale obbligo di riscatto a 11 milioni. È tutto apparecchiato come spiega Sportmediaset che parla di ultimi dettagli da ultimare prima della fumata bianca che ri-porterebbe in casa Inter Alexis Sanchez, uscente tra l'altro proprio dal Marsiglia, dal quale è rimasto svincolato. Il cileno è tornato a volere fortemente l'Inter e come spiegano i colleghi di SM starebbe attendendo solo il via libera dal The Corner prima di tornare a siglare un nuovo accordo.