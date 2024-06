Non solo l'Inter. Anche il Napoli si muove per Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 della Sampdoria. Lo riferisce Sky Sport, come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio: "La richiesta del club è di cinque milioni di euro. Il Napoli lo lascerebbe alla Sampdoria in prestito per due anni", si legge. Nel frattempo il club di De Laurentiis prosegue i contatti con il Torino per Buongiorno.