Primo contatto ufficiale tra Napoli e Bologna per Sam Beukema. Il giocatore è stato promosso da Antonio Conte e ora il club campione d'italia comincia a muoversi concretamente per il difensore olandese accostato negli ultimi giorni anche all'Inter. Secondo Sky Sport, la valutazione del club felsineo è alta ma il Napoli lo vuole ponendolo in alternativa a Giorgio Scalvini dell'Atalanta. Sono loro i due obiettivi per la difesa considerando che la Juventus non libera Federico Gatti.

Difficile che si faccia doppia operazione con Dan Ndoye, sia perché i rossoblu non vorranno vendere tutti i propri top player, sia perché il Napoli valuta diversi esterni.