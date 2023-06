La Roma non ha assolutamente mollato la presa per Davide Frattesi, anzi. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il club giallorosso, che con il Sassuolo ha appena chiuso le cessioni di Cristian Volpato e Filippo Missori, è tornato a confrontarsi coi neroverdi per il prodotto del proprio vivaio. E qualora Inter e Milan non dovessero fare l'affondo decisivo, allora la Roma la settimana prossima può anche tornare alla carica per il centrocampista.