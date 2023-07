Dopo l'ufficiosa conferma della stretta di mano definitiva tra l'Inter e il Sassuolo per Davide Frattesi (LEGGI QUI), parole che precedono l'arrivo del giocatore a Milano, dove è atterrato a Linate poco meno di un'ora fa, il centrocampista ha iniziato le visite mediche. Inizia così la nuova avventura con la maglia del Biscione dell'azzurro classe 1999 che da qualche minuto è arrivato nella sede del CONI per ottenere l'idoneità sportiva prima di completare l'iter delle visite mediche domani. Per la giornata di domani difatti sono in programma la seconda parte di visite all'Humanitas prima di procedere con la firma come riferisce Sky Sport.

