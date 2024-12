La UEFA ha diramato il Team of the Week dopo la sesta giornata della fase campionato della Champions League. Non c'è nessun 'italiano', mentre è presente Nordi Mukiele del Bayer Leverkusem, che ha castigato l'Inter proprio allo scadere del match. Ecco le scelte:

Portiere: Bizot (Brest)

Difensori: Mukiele (Bayer Leverkusen), Carter-Vickers (Celtic), Rudiger (Real Madrid), Robertson (Liverpool)

Centrocampisti: Tielemans (Aston Villa), Stiller (Stoccarda)

Trequartisti: Saka (Arsenal), Olise (Bayern Monaco), Paixao (Feyenoord).

Attaccante: Griezmann (Atletico Madrid)