Dopo il successo di mercoledì in Champions League contro la Stella Rossa, il Milan si è ritrovato ieri mattina a Milanello per una seduta di scarico e per iniziare a preparare la sfida di campionato contro il Genoa in programma domenica sera alle 20.45 a San Siro. Alla seduta non hanno preso parte i giocatori infortunati, ovvero Bennacer, Florenzi, Jovic, Pulisic e la coppia formata da Morata e Loftus-Cheek, entrambi fermatisi nella serata di ieri. Il focus però era soprattutto rivolto al durissimo sfogo di mercoledì di Paulo Fonseca. Lo riferisce TMW.