Si va verso la prima convocazione stagionale per Alexis Sanchez nella sua seconda avventura a Udine 13 anni dopo: il Nino Maravilla sta lanciando indizi social e pare che mister Kosta Runjaic possa accontentarlo, soprattutto per fare gruppo, nell'anticipo di sabato pomeriggio con il Napoli. Il cileno non è ancora pronto - dovrebbe esserlo dalla prima gara del 2025 -, ma da capitano in pectore vorrebbe sostenere i suoi non più dalla tribuna.

La speranza del calciatore e dell'allenatore dei friulani è che l'ex Inter possa giocare uno scampolo di gara sabato in modo da puntare poi a giocare in Coppa Italia contro l'Inter.