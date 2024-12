È ufficiale il Mondiale del 2034 sarà disputato in Arabia Saudita. A renderlo noto è stata la FIFA stessa dopo quanto stabilito durante il congresso straordinario della FIFA tenutosi ieri. Una decisione che ha sollevato non poche riflessioni e critiche come già accaduto con la decisione di giocare il Mondiale 2022 in Qatar. A parlarne è il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi che intercettato da Sky ha detto: "Io penso che nei luoghi in cui ci sono margini di miglioramento bisogna andare. Per quanto ci possano essere legittimamente e democraticamente delle critiche e dei rilievi, un evento sportivo è un’opportunità di apertura, di dialogo, di diplomazia che induce a velocizzare i processi di crescita. Mi auguro che questo valga in tutti i luoghi in cui la libertà è limitata, la democrazia non è nella sua massima espressione, ma anche noi abbiamo margini di miglioramento".