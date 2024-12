Vittoria scoppiettante quella ottenuta questo pomeriggio dalla Fiorentina contro il LASK in Conference League. La squadra di casa si è imposta per 7-0 contro gli austriaci, risultato che Raffaele Palladino ha commentato a Sky Sport dopo il triplice fischio. Durante l'intervista, l'allenatore viola ha risposto anche sull'ex interista Cristiano Biraghi dopo il caos scoppiato ieri per la sua mancata qualificazione e le conseguenti parole dell'agente.

Cos’è successo con Biraghi?

"Io ribadisco ciò che ho detto ieri. Si sono dette tante cose false per quanto mi riguarda. Nessun litigio con Biraghi ma solo un confronto tra me, lui e la società e insieme abbiamo preso questa decisione su gennaio. Non c’è nulla da aggiungere. Le mie scelte sono per il bene della squadra e della Fiorentina. Credo che vada rispettata anche la sua scelta, pensiamo solo ad andare avanti per il bene della Fiorentina".